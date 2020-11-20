ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi

20.11.2020 09:28
ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi, Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminde yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi, Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminde yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleşti.

Masa başı ve uygulamalı olarak yapılan tatbikata İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Halise Çinar ve Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz ile işyeri ve sağlığı güvenliği biriminin idari personeli katıldı.

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından online olarak yürütülen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, ADÜ batı yerleşkesi olan Söke İşletme Fakültesi, Söke Meslek Yüksekokulu, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan başlayıp, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İsabeyli ve Sümer kampüslerinde yer alan fakülte ve yüksekokullar ile devam edecek.

ADÜ'den yapılan açıklamada, "Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ADÜ-AFAM projesi kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ederken temel eğitimleri tamamlayan akademik ve idari personellere ait oldukları fakülte, yüksekokul, enstitülerde destek elemanı olarak görevlendirildikleri arama-kurtarma, tahliye, yangın, ilkyardım gibi alanlara yönelik olarak da online destek elemanı eğitimleri yürütülecektir. Bu eğitimlerin sürecinde de üniversitemiz birimlerinde belirtilen temel ve destek elemanı eğitimlerine yönelik uygulama ve tatbikatların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi
ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi
ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi

Arama Kurtarma, araştırma, 112 Acil, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı         
09:30
Son Dakika! Dün CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! Dün CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan         
08:25
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti         
19:05
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 09:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei