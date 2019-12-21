ADÜ'de Yaşam kurtarma zinciri ve ileri yaşam desteği eğitimi gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de Yaşam kurtarma zinciri ve ileri yaşam desteği eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ'de Yaşam kurtarma zinciri ve ileri yaşam desteği eğitimi gerçekleşti

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'da (MYO) Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr. Mustafa Yorgancı tarafından iki aşamalı eğitim gerçekleştirildi.

ADÜ'de Yaşam kurtarma zinciri ve ileri yaşam desteği eğitimi gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'da (MYO) Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr. Mustafa Yorgancı tarafından iki aşamalı eğitim gerçekleştirildi.


Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek konuşmasında, her eğitim-öğretim döneminde ilk ve acil yardım programı öğrencilerine yönelik olarak kurs, panel, sempozyum ve interaktif simülasyon uygulamalarının yer aldığı eğitimleri düzenlemeye devam ederek, öğrencilerin daha nitelikli birer sağlık profesyoneli olabilmeleri için destek olacaklarını vurguladı.


Dr. Mustafa Yorgancı 'Yaşam Kurtarma Zinciri' eğitiminde, kalbi ve solunumu duran bir kişiye olay anında doğru adımlarla yaklaşımda bulunulmasının hayatta kalma sürecinin devamlılığını sağlamada çok önemli olduğunun altını çizdi. Yorgancı'nın yaşam kurtarma zincirinin aslında yaşamda kalma zinciri olduğunu, ilk dakikaların öncelikle beyin ve hayati organların oksijenlenmesinde önemini aktarmasının ardından, güncel yaşamda karşılaşılan doğru ve yanlış olan yaklaşımlar tiyatro ekibinde yer alan öğrencilerin gösterisiyle izleyicilere sunuldu.


Mesleki Beceri Laboratuvarı'nda yer alan maket ve ekipmanlar kullanılarak gerçekleşen 'İleri Yaşam Desteği' eğitimi, uygulamalı bir şekilde üç kişilik ekipler kurulmasıyla gerçekleşti. Eğitimde, öğrencilerimize eğitim sürecinde doğru ve hatalı uygulamaları fark etme, ileri yaşam desteği lideri olabilme, zaman yönetimi ve etkin karar verme ve girişimleri doğru yönetmenin, yaşamın kritik anını oluşturduğuna yönelik farkındalık kazandırıldı. Yüksekokul öğrencilerinden eğitim ile ilgili geribildirim alınarak eğitim son buldu.


Eğitimlerin ardından Dr. Mustafa Yorgancı, özverili yaklaşımından dolayı yüksekokul yönetimi ve akademik personeline teşekkürlerini sunduğu bir konuşma yaptı.


İki aşamadan oluşan eğitim; Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek'in Dr. Mustafa Yorgancı'ya plaket ve teşekkür belgesini, yüksekokul akademik personelinin öğrencilerden oluşan tiyatro ekibine ve eğitime katılan öğrencilere teşekkür ve katılım belgelerini vermesi ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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