Son Dakika Haberleri: Adü'de Yazar Çalıştayı Yapıldı

Adü'de Yazar Çalıştayı Yapıldı

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Springer Nature Yayınevi iş birliğiyle Kütüphane Eğitimleri kapsamında düzenlenen "Springer Nature Yazar Çalıştayı" Merkez Kütüphane Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Adü'de Yazar Çalıştayı Yapıldı, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Springer Nature Yayınevi iş birliğiyle Kütüphane Eğitimleri kapsamında düzenlenen "Springer Nature Yazar Çalıştayı" Merkez Kütüphane Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacıları Springer Nature Lisanslama Müdürü Selin Şencanlı ve Satış Direktörü Şahin Giray, üniversite akademisyenlerine yönelik düzenlenen seminerde akademik yayın hazırlama süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcılara, uluslararası dergilerde başarılı makale yayınlamanın ve alanlarındaki etkilerini üst düzeye çıkarabilmenin yolları anlatıldı. Etkinlikte, akademik yayıncılık, etkili yazım stratejileri ve yayın etiği kuralları hakkında bilgiler verilerek bilimsel araştırmaların yayınlanması ile ilgili tüm süreçler ele alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Merkez, Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel
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