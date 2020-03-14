ADÜ'de 'Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de 'Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ'de 'Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı' konulu söyleşi gerçekleşti

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış'ın katılımlarıyla "Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı" konulu söyleşi gerçekleşti.

ADÜ'de 'Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı' konulu söyleşi gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış'ın katılımlarıyla "Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı" konulu söyleşi gerçekleşti.


Çok sayıda Ziraat Fakültesi öğrencisi ve öğretim elemanının katıldığı toplantıda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun açılış konuşmasının ardından sunumuna başlayan Mahmut Nedim Barış, bir ziraat mühendisinde olması gereken özellikler hakkında bilgiler paylaştı. Meslekteki tecrübelerini de aktaran Barış, Ziraat Mühendisi adayı öğrencilere kanun mevzuat ve tüzükler kapsamında ziraat odalarının yapısı hakkında bilgiler verdi.


Söyleşi, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış'a teşekkür plaketi takdimi ile son buldu. - AYDIN

Ziraat Mühendisleri Odası, Mahmut Nedim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:42 Kaynak: İHA
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