ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı - Son Dakika

ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı


Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile 15 Temmuz öğrenci şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişiminin karşısında gösterdiği onurlu duruşun, demokrasi zaferinin dördüncü yıldönümünde düzenlenen etkinlik, Didim Merkez Camii İmamı Muhammed Karagülle tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz Belgeseli ve şehit ve gazi olan öğrencilerin tanıtım belgeseli gösterimleri gerçekleşti.


'Aziz milletimiz tarihimizin gurur dolu sayfasına bir yenisini ekledi'


Programın açılış konuşmasını yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği kahraman mücadele ile tarihimizin gurur sayfalarına bir yenisini eklediğini ifade etti. Türköz, "Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına inanına, ülkesine, devletine, demokrasisine geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecektir" sözlerinin ardından şehitlerimizi yad ederken, kahraman gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.


'Yüce milletimiz hiç tereddüt etmeden canını verdi'


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyeti ve onun değerlerini yok etmeye çalışan, milli iradeye darbe vurmaya çalışan hain bir şebekenin millet tarafından engellendiğini belirterek, "15 Temmuz'da vatan, millet ve bayrak diyen milletimiz sokaklarda şehit oldu. Konu vatan, bayrak ve millet ise yüce milletimiz bu konuda hiç tereddüt etmeden canını verdi" dedi.


'Eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz'


Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok saymaya çalışan hain şebekelere karşı her zaman dik durmaya devam edeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz" diyerek şehitlere rahmet dileyip, gazilere de şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.


"Milletimiz vakur, cesur tutumuyla tüm dünyaya örnek oldu"


Milletimizin vakur, cesur tutumuyla 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya örnek olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Muhittin Şahbaz, cesur tutumuyla vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmaktan şeref duyduğunu belirtti. Şahbaz, "Dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlere siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile yad etmek bizim için bir gönül borcudur. 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için bizlere düşen aklımızı, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir" dedi. Şahbaz, vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler ve 15 Temmuz ruhunun her zaman canlı tutulmasını diledi.


"Vatan sevgisi bizde imandandır"


15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "Bu aziz vatanın, kalbi ay yıldızlı bayrağı için ürperen her evladı bir ölür bin dirilir. Vatan sevgisi bizde imandandır, kitabımızda şehit olmak vatan için ölmek vardır. Çünkü bizim için ölüm bir yok olmak değil, en büyük mertebelerden birisidir zira vatan sevgisi imandandır. Yurdumun üstünde tüten son ocak sönmedikçe kimsenin bu vatanın al bayrağını gönderden indirmeye, bu milleti esir etmeye ve bu vatanı işgal etmeye gücü yetmeyecektir çünkü bizde vatan sevgisi var" ifadelerini kullandı.


Şehit olan oğlu hakkında bilgi veren, duygu ve düşüncelerini paylaşan Ağaroğlu, "Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim idealindeki inançtır" diyerek şehitlik mertebesinin önemini vurguladı.


Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı'nın şehit aileleri ve gazilere hediye takdimi ile sona erdi. - AYDIN

Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]