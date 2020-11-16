ADÜ'den İl Emniyet Teşkilatına eğitim desteği - Son Dakika

ADÜ'den İl Emniyet Teşkilatına eğitim desteği
16.11.2020 15:06
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde görev yapan trafik polislerine iletişim konularında eğitim verdi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde görev yapan trafik polislerine iletişim konularında eğitim verdi.
ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Hale Bozkurt ve Arş. Gör. Kudret Akın Toker tarafından verildi. Eğitim, 'Polis Halkla İlişkiler ve İletişimin Amaçları', 'Etkili İletişim Tekniklerinin Önemi ile İletişim Yöntem ve Becerileri', 'İletişimi Etkileyen Faktörler ve Çatışma Nedenleri', 'Stres, Öfke ve Baş Edebilme Yöntemleri' konularında gerçekleşti. - AYDIN
Son Dakika Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor