ADÜ'den öğrencilere önemli açıklama - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, KYK yerleştirme tarihleri dolayısıyla üniversite açılış tarihinin 4 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte üniversitenin de 13 Eylül'de açılması beklenirken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden önemli bir duyuru yapıldı. KYK başvuru ve yerleştirme takviminin ileri tarhilerde tamamlanması sebebiyle üniversitenin açılış tarihinin ertelenerek 4 Ekim'e çekildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru ve yerleştirme takviminin ileri tarihlerde tamamlanacak olması ve bunun Üniversitemiz özelinde öğrenci mağduriyetine yol açacak olması sebebiyle 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Takvimi başlangıç tarihi 4 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimize ve personelimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN