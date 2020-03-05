ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri 4 madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri 4 madalya ile döndü - Son Dakika

ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri 4 madalya ile döndü

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışmasına damga vurdu.

ADÜ Didim MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri 4 madalya ile döndü, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışmasına damga vurdu. ADÜ'lü öğrenciler yarışmadan 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.


İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnternational İstanbul Culinary Cup 2020 Yarışmasında ADÜ Didim MYO Aşçılık Programı öğrencileri, elde ettikleri başarılarla okullarını gururlandırdılar. Aşçılar Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen, ulusal ve uluslararası firmalarla aşçıları aynı çatı altından buluşturan etkinlikte, ADÜ Didim MYO Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde yarışan öğrenciler 3 altın, 1 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.


Üniversite kategorisinde; Senem İrem Bozkurt kuzu tabağından 1 altın, Ahmet Çakırkaya kuzu tabağından 1 altın, Gülseren Türküncü tatlı tabağından 1 altın, Alaattin Yıldırım balık tabağından 1 gümüş madalya kazandı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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