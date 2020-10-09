ADÜ Didim MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ Didim MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi online olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi online olarak gerçekleşti. Eğitimde, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Öğr. Anila Polat, Öğr. Gör. Nimet Çavuş ve Öğr. Gör. Günseli Duman öğrencilere ders içerikleri ve ders kayıt işlemleri konularında bilgi verdi. Öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunulmasıyla eğitim sona erdi. - AYDIN

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