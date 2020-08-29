ADÜ doluluk oranı ile bir çok köklü üniversiteyi geride bıraktı - Son Dakika

ADÜ doluluk oranı ile bir çok köklü üniversiteyi geride bıraktı

Adnan Menderes Üniversitesi bu yıl yüzde 98.9 doluluk oranıyla başarılarını taçlandırarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

ADÜ doluluk oranı ile bir çok köklü üniversiteyi geride bıraktı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi bu yıl yüzde 98.9 doluluk oranıyla başarılarını taçlandırarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Devlet üniversiteleri arasında doluluk oranı yüzde 93.9 olarak gerçekleşirken ADÜ'de bu oran yüzde 98.9 olarak gerçekleşti. 82 okul birincisinin de tercihi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İnandık, çok çalıştık şimdi meyvelerini topluyoruz. Daha büyük başarılar için hem enerjimiz tam hem de aldığımız takdir ve teveccühlerle motivasyonumuz tam. Akademik seferberlik yılımız çok verimli geçti, darısı bundan sonraki senelere. Yeni Akademik yılın başta öğrencilerim olmak üzere tüm personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), giderek artan güven endeksi, uluslararası akredite bölümleri, öğrenci memnuniyet anketleri, öğrenci dostu şehir gibi kriterler göz önüne alındığında yine ülkemizdeki en önemli üniversiteler arasında yerini aldı. Her yıl ortalamanın üzerinde doluluk oranıyla Ege Bölgesi'nin en çok öğrenci kabul eden yükseköğretim kurumlarından biri olan ADÜ'de, ilk tercihlerde bu yıl da lisans düzeyinde yüzde 98.9, ön lisans düzeyinde ise yüzde 95.4 yerleşme oranıyla birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Lisans düzeyinde 55 Önlisans düzeyinde ise 27 okul birincisi ADÜ'yü tercih etti.

Yeni bölümlerin hepsi doldu

Yeni açılan bölümlerde tüm kontenjanlarını ek yerleştirme dönemi öncesinde dolduran ADÜ'de, fakülteler bazında açılan 5 bin 123 kontenjandan sadece 55 kontenjan boş kalırken, meslek yüksekokulları (MYO) bazında açılan 6 bin 502 kontenjanın ise 6 bin 208'i doldu. Bu yıl ilk defa öğrenci kabul edecek Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Halkla İlişkiler (İ.Ö) Bölümleri kontenjanlarının tamamını doldurdu. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına öğrenci kabulüne imkan sağlayacak olan 'Ek Tercih ve Yerleştirme' sonuçlarının da açıklanması ile tüm bölüm ve programlarda yakalanan doluluk oranı başarısının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

"İnandık, çalıştık, meyvelerini topluyoruz"

Öğrenci ve velilerin gösterdiği yakın ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aldemir, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep söyledik; 'Biraz zamana ihtiyacımız var, programlamalarımızı yaptık ADÜ İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek' dedik. Rabbimizin bizlere nasip ettiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Hep söylerim 'Kader, gayrete aşıktır.' biz çok çalıştık şimdi de bu çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Bu başarıya emeği geçen ekip arkadaşlarıma, çok kıymetli akademisyenlerimize ve idari personelimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ doluluk oranı ile bir çok köklü üniversiteyi geride bıraktı - Son Dakika

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