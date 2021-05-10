ADÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileri Ali Berke Körün ve Yunus Emre Duman'ın, Doç. Dr. Didem Aydoğan danışmanlığında hazırladıkları proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda desteklenme hakkı kazandı.

Ali Berke Körün'ün proje yürütücülüğünü yaptığı 'Salgın Günlerinde Uzak Mesafe Romantik İlişkiler: İlişki Sürdürme Davranışları, İlişkide Güven ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler' başlıklı proje ekibinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı öğrencisi Elif Nazlı Karabacak da yer alıyor. Proje kapsamında, beliren yetişkinlerin salgın günlerinde uzak mesafe romantik ilişkilerini sürdürme davranışları ve iyi oluşlarını incelemenin amaçlandığını belirten Proje Yürütücüsü Ali Berke Körün, "Projede beliren yetişkinlerin, uzak mesafe ilişki sürdürme deneyimlerinde teknolojiden nasıl yararlandıklarını ortaya koymak hedefleniyor" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın, üniversitede öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir program olduğunu ifade ederek proje ekibini başarılarından dolayı tebrik etti. - AYDIN