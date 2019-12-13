ADÜ etkinlik sayılarındaki artış dikkat çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ etkinlik sayılarındaki artış dikkat çekiyor - Son Dakika

ADÜ etkinlik sayılarındaki artış dikkat çekiyor

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Kongre Merkezi'nde öğrenci toplulukları, akademik birimler, il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik sayılarında...

ADÜ etkinlik sayılarındaki artış dikkat çekiyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Kongre Merkezi'nde öğrenci toplulukları, akademik birimler, il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik sayılarında ulaşılan rakamlar göz doldurdu.


21 Ocak 2019 tarihi itibariyle ADÜ'de rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in göreve atandığı günden itibaren Atatürk Kongre Merkezi'nde toplamda 457 etkinliğin düzenlendiği bildirildi. 10 aylık süreçte, 138 konferans, 119 prova, 59 konser, 33 seminer, 32 film gösterimi, 27 panel, 17 sergi, 13 tiyatro etkinliği, 8 mezuniyet, 7 sempozyum, 3 festival, 1 çalıştay olmak üzere toplam 457 etkinliğe imza atılan Atatürk Kongre Merkezi'nde, etkinliklerin artarak devam edeceği öğrenildi.


"Aydın halkı ve üniversitemiz bir araya gelmeye devam edecek"


Üniversitelerin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal gelişimleri için de önemli rol oynadığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin kendilerini mutlu hissedecekleri ve ilerlemelerini sağlayacak her türlü proje ve etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Aldemir, "Üniversitemiz öğrencilerinin düzenlenen kongre, panel, konferans ve sempozyumlarla akademik anlamda kendilerini geliştirirken, konser, tiyatro gösterimi, festival ve bahar şenlikleri gibi sosyal faaliyetlerle sosyalleşmeleri bizim için sevindirici bir durum. Özellikle ADÜ Şehirde kapsamında düzenlenen etkinliklerimiz Aydın halkı ve Üniversitemizin bir araya getirilmesini sağlarken, birlik beraberlik duygularıyla ortak kalkınmayı amaçlamakta, bu etkinliklere öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:03 Kaynak: İHA
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