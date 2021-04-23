ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi - Son Dakika

ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi

23.04.2021 10:13
ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi ve University of South Florida Eğitim Fakültesi iş birliği ile 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırmalar' eğitimi, ADÜZEM sosyal medya kanalında canlı olarak yayınlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi ve University of South Florida Eğitim Fakültesi iş birliği ile 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırmalar' eğitimi, ADÜZEM sosyal medya kanalında canlı olarak yayınlandı.

ADUZEM TV de canlı olarak yayınlanan ve bin 511 kişinin izlediği eğitime, Türkiye'nin farklı illerinden bir çok akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yoğun katılım gösterdi. Eğitim Fakültesi Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karışan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitime, University of South Florida Öğretim Üyelerinden Ordinaryüs Profesör Dana Zeidler konuşmacı olarak katıldı. Eğitimde, fen ve teknolojideki gelişmelerin toplum hayatına etkileri, ahlaki ve etik konuların karakter ve değerler gelişimi üzerine etkileri ve bu konuların öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile sorgulama becerilerine etkisi konuları ele alındı.

Bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin toplum hayatına olumlu olumsuz etkilerini çok yönlü değerlendirmek gerektiğini belirten University of South Florida Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler, gelişmeleri takip ederken ve etkilerini değerlendirirken etik ve ahlaki hususları göz önünde bulundurmanın önemine, öğrencilere sadece fen konularını öğretmektense, aynı zamanda onların karakter ve değer yargılarının geliştirilmesi için de temel atılması gerekliliğine dikkat çekti.

Sosyobilimsel konuların derslerde ele alınmasının öğrencilerin bilimsel tartışma becerilerine, kanıtlara dayalı argümanlar üretebilmelerine, etik, ahlak, ve karakter gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler, eleştirel düşünen, sorgulayan, kendi fikirlerini kanıta dayalı ifade edebilen bireylere duyulan ihtiyacın her geçen gün artması nedeniyle sosyobilimsel konuların eğitimdeki yeri ve önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Dilek Karışan Korucu, "Sosyobilimsel konuların alanyazına girmesine öncü olan, 1972 yılından bu yana bu konular üzerinde düşünen ve üreten, 115 bilimsel makale, 16 kitap, 325'in üzerinde bildiri ile alanın gelişmesine katkı sağlayan, yayınları 11 bin 600 kez atıf alan bu alanın öncüsü Ord. Prof. Dr. Dana Zeıdler'ın üniversitemizde webinar vermesi bizim için gurur verici oldu" dedi.

İngilizce olarak gerçekleşen eğitimde, konunun genel hatlarının Öğretim Görevlisi Lütfi Saraç tarafından Türkçeye çevrilmesi, yabancı dil bilmeyen ancak sosyobilimsel konulara ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine de ulaşımını sağladı. - AYDIN

ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi
ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Florida, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları         
10:32
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı         
10:06
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti         
08:37
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti         
22:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:28:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ ev sahipliğinde 'Sosyobilimsel Konularda Güncel Araştırma Eğilimleri' eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei