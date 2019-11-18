Son Dakika Haberleri: ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3'te 3 yaptı
Son Dakika Spor ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor

ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3'te 3 yaptı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde ağırladığı İstanbul Engelliler Spor Kulübü takımını mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3'te 3 yaptı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde ağırladığı İstanbul Engelliler Spor Kulübü takımını mağlup ederek 3'te 3 yaptı.


Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 4. Hafta maçında ADÜ Genç Efeler, İstanbul Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Beyaz Ay Derneği Başkanı Demet Pilevneli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Serdar Küçük ve Hamide Ercan ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu tribünden izledi. İlk periyodu 9-16 geride bitiren Aydın ekibi, ikinci periyotta önde tamamlayarak devreyi 27-26 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Genç Efeler, son periyoda 41-30 önde girdi. Son periyotta farkı iyice açan engelli sporcular müsabakayı 61-39 kazandı.


Ligde oymadığı 3 müsabakanın üçünü de kazanarak namağlup yoluna devam eden ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı haftaya İzmir deplasmanında Karşıyaka Engelliler ile mücadele edecek. - AYDIN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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