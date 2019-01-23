Son Dakika Haberleri: Adü Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş Oldu

Adü Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş Oldu

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle Baki Aslantaş görevlendirildi.

Adü Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş Oldu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle Baki Aslantaş görevlendirildi.

Baki Aslantaş'ın Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından düzenlenen devir teslim törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, önceki dönem Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan ve Genel Sekreter yardımcıları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan'a teşekkür belgesini verirken, ADÜ Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş da çiçek takdim etti.

Genel Sekreterlik devir teslim töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Sekreter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:41:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adü Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]