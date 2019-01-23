Adü Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş Oldu
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle Baki Aslantaş görevlendirildi.
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi
Genel Sekreter
Vekili olarak 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle Baki Aslantaş görevlendirildi.
Baki Aslantaş'ın Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından düzenlenen devir teslim törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, önceki dönem Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan
ve Genel Sekreter yardımcıları katıldı.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan'a teşekkür belgesini verirken, ADÜ Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş da çiçek takdim etti.
Genel Sekreterlik devir teslim töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat