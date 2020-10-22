ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu - Son Dakika

ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu

22.10.2020 16:17
ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu, System.String[]

ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı olan Eylül 2020, yayımlandı.

ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı olan Eylül 2020, yayımlandı. ADÜ Haber Dergisi'nde, dolu dolu geçen Eylül ayı etkinliklerinin yanı sıra ekonomi, sağlık, tarih ve daha birçok alanda akademisyenlerin toplumu aydınlatan düşünceleri yer alıyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında, ADÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında "Çorum ve İlçelerinde, Orta Karadeniz'de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları" konulu projeye bağlı olarak Kalehisar Kenti'nde sürdürülen çalışmalar yer alıyor.

Dergide, ADÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut'un 'Herkese Bilim Teknoloji Dergisinin 4 Eylül'de yayımlanan makaleye göre dünyanın en etkili bilim insanları arasında 89. sırada yer almasından, ADÜ Jeotermal Araştırma Uygulama Merkezi'nin yeniden yapılanma sürecine kadar birçok güncel haber de yer alıyor.

Derginin sağlık ile ilgili bölümlerinde ise ADÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu, ileri yaş hastalığı olarak bilinen Alzheimer (bunama) hastalığı hakkında merak edilen sorulara açıklık getirerek alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. ADÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, çağın vebası olarak tanımlanan kanserde tarama yöntemleri hakkında bilgiler vererek erken tanının önemine dikkat çekti. Yine ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özlüer, travma hastalarında hayatı tehdit eden kanamaların durdurulmasında etkili bir yöntem olan 'REBOA Yöntemi'ne' açıklık getirdi. - AYDIN

ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu

Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı
Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu         
15:57
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı         
15:31
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Yargıtay, el hareketi yapıp Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı         
14:44
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek         
13:19
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Haber Dergisi'nin 156'ıncı sayısı okurları ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei