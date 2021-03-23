ADÜ Hastanesi'nde yeni nesil MR cihazı hizmete sunuldu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yeni nesil MR cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yeni nesil 3.0 TESLA MR cihazı, ikinci MR cihazı olarak hizmete sunuldu. Yeni kurulan MR cihazı ile üstün görüntü kalitesi ve çözünürlükte tetkikler yapılabilecek ve hastaların diğer şehirlere gitme gereksinimi ortadan kaldırılacak. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu yeni cihazımız ile bölgemizin en önemli eksiklerinden biri tamamlanmıştır. Hem yaşadığımız şehrin ve vatandaşlarımızın hak ettiği üst düzey sağlık hizmeti için çok büyük bir adım atılmış, hem de akademik açıdan ufuk açıcı araştırma ve çalışmaların yapılabileceği bir teknoloji platformuna ulaşılmıştır. Yeni kurulan bu cihaz ile mevcut MR cihazımızda yapabildiğimiz tüm tetkikler daha da üstün görüntü kalitesi ve çözünürlükte gerçekleştirilebilecektir. Yeni MR cihazı sayesinde hastalarımızın diğer şehirlere gitme gereksinimi ortadan kalkmıştır. Hem hastanemiz hem tüm bölümlerimiz hem de hastalarımız için önemli bir gelişme olmuştur. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" - AYDIN