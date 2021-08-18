ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Özsunar'ın editörlüğünü yaptığı uluslararası kitap yayımlandı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Radyoloji ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın editörü olduğu 'Atlas of Clinical Cases on Brain Tumor Imaging' adlı uluslararası kitap yayımlandı.

Prof. Dr. Yelda Özsunar, kitapta, dünyaca ünlü birçok bilim insanının, beyin tümörlerinin görüntülenmesi konusunda güncel bilgileri özellikle Manyetik Rezonans Görüntülemeleriyle birlikte okuyucuya sistematik olarak sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özsunar ayrıca kitabın ilk baskısını ADÜ kütüphanesine bağışladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN