ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi - Son Dakika

ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Reklam ve PR Atölyesi tarafından düzenlenen Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey'in 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' ADÜ Park'ta bulunan İletişim Fakültesi Uygulama Merkezi'nde açıldı.

ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Reklam ve PR Atölyesi tarafından düzenlenen Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey'in 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' ADÜ Park'ta bulunan İletişim Fakültesi Uygulama Merkezi'nde açıldı.


Sergi açılışına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender Merter'in yanı sıra İletişim Fakültesi Dekanı Halim Esen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri de katıldı.


Sergi açılışında konuşan Ender Merter, "Burada göreceğimiz portreler basit portreler gibi görünse de çok değerli portrelerdir. Portrelerdekiler, yüz-yüz elli yıllık reklam ajansı kurucularıdır. Reklamcılık sektörünün gelişmesinde büyük önem sahibi olan isimlerin portreleridir" ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmasından sonra katılımcılarla beraber sergi gezilirken Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey konukları portreler hakkında bilgilendirdi. Sergi sonunda konuklara plaketleri takdim edildi. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Gökhan Dolapçı tarafından kısa bir gitar dinletisiyle etkinlik son buldu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Atabey, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
17:50 TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı - Son Dakika
17:50 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
17:48 Suudi aktivistlerden "Kaşıkçı davasında üst düzey isimlerin ceza almamasına" tepki - Son Dakika
17:48 Adana'da yargılanan FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
17:43 Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]