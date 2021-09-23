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ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

23.09.2021 14:49
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Mehmet Aydın'dan devraldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Mehmet Aydın'dan devraldı.

İletişim Fakültelerinin üniversitelere kattığı değeri dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakültenin önemli işlere imza attığını önümüzdeki dönemde daha büyük işlere imza atacağından emin olduğunu söyledi. Bilgi birikimi ve derinliğiyle TBMM Başkan Vekilliği, Devlet Bakanlığı ve birçok önemli görevde bulunan Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın iletişim fakültesini ADÜ'nün majör fakültelerinden biri haline getireceğine inandığını söyledi.

ADÜ'nün önemli bir ivme ile büyüme trendinde olduğunu ve bunun Yükseköğretim Kurulu tarafından da takdir edildiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bizim dikkate aldığımız veriler, TÜBİTAK tarafından yayınlanan verilerdir. O verilere göre de üniversitemiz Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasına girmiştir. Bu, öğretim üyelerimizin başarısıdır. Bir yerde huzur ve sükünet varsa orada bereket olur. İletişim fakültesinin genç ve dinamik kadrolarına bu anlamda çok güveniyorum ve ilerisi için çok umutluyum. Ülkemizin yönetiminde önemli görevler üstlenmiş Dekanımız Prof. Dr. Yüksel Yalova, TBMM Başkan Vekilliği, Devlet Bakanlığı ve birçok üst düzey bürokratik görevde bulunmuş; bilgi, deneyim ve derinliği olan, gerçekten çok önemli bir rol modeldir. Onun enerjisini iletişim fakültemiz de yakaladığında, ortaya çok güzel işlerin çıkacağına inanıyorum. Devir teslim töreninde bile proje konuşabiliyorsak burada iş bitmiştir" dedi.

ADÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın, görev yaptığı 2 yıllık süre zarfında özveriyle ve uyum içinde çalışan öğretim üyelerine teşekkür etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ahenk içinde işleyen, uyum içinde çalışan önemli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Öğretim Üyemiz, Meclis Başkan Vekilimiz, Devlet Bakanımız Prof. Dr. Yüksel Yalova, üniversitemiz için büyük bir kazançtır. Böyle bir atamanın ülkemizde sanırım bir eşi daha yoktur. Diğer üniversitelere de model olacağına inanıyorum; gerek bilgi birikimi ve deneyimleri gerekse derinliğiyle Prof. Dr. Yüksel Yalova Aydın'da önemli bir sinerji oluşturacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, 1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren önemli katkıları olduğunu söyleyerek, aradan geçen uzun bir dönemin ardından Aydın'da olmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Uzun yıllardır tanıdığı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi için büyük bir şans olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Yüksel Yalova, "Türkiye'de iletişim fakülteleri ve iletişimin durumuyla ilgili yakın dönemde çalışmalarımız oldu. Bu konuda İstanbul'da önemli bir çalıştay sonrasında medyanın geçirdiği evrim sonrası yeni dönem artık 'Trans Medya' olarak karşımızda durmaktadır. Bu kavramın idrakiyle fakültenin elinde bulunan radyo, televizyon ve diğer enstrümanları bu evrimin geldiği noktaya taşımak için çabalayacağız. Bunu yaparken Aydın'ı aşan bir yaklaşım içerisinde bulunacağız. Bunu yapacak kadroya sahibiz. Geldiğimde karşılaştığım tablo beni çok mutlu etti. Türkiye'deki diğer iletişim fakültelerinden çok daha iyi noktada ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in himayesinde, Aydın'a hizmet için Aydın'ı aşan bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği devir teslim töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın yeni Dekan Prof. Dr. Yüksel Yalova'ya görevinde başarılar dilemesi, görevi devralan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın da Prof. Dr. Mehmet Aydın'a verdiği tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ile sona erdi.

Törenin ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova ve öğretim üyeleri; fakültede temeli atılan ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuştu. - AYDIN

ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksel Yalova, Mehmet Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika


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