ADÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin belgeselleri finale kaldı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin ders kapsamında hazırlamış oldukları belgeseller, 28. Altın Koza Film Festivalinde ve TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında finale kaldı.

ADÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin Yapım Yönetim Dersi kapsamında Prof. Dr. Halim Esen'nin danışmanlığında hazırladıkları belgesellerden Onur Ergül'ün yönetmenliğini üstlendiği 'Burada Bir Şey Var' isimli belgesel 28. Altın Koza Film Festivalinde Ulusal Öğrenci Belgesel Film kategorisinde finalist oldu. Ayrıca Yunus Sandık'lının yönetmenliğini yaptığı 'Geldiğimiz Yer' isimli belgesel ve Furkan Alperen Demir'in yönetmenliğini yaptığı 'Altı Üstü Deniz' isimli belgesel TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Belgesel Dalı'nda finalist oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimizi tebrik eder başarılar dilerim" dedi. - AYDIN