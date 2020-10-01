ADÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Merkezde, Aydın'daki jeotermal enerjinin verimlilik üzerindeki etkilerinin araştırılacağı, üretime katkıları konusunda da yapılacak çalışmalarla yerel ve ulusal politikaların oluşumuna katkı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Jeotermal gücümüzü bir enerji kaynağının yanında üretime katkı sağlar hale nasıl getiririz ? Bu merkezin ortaya koyacağı bilimsel çalışmalar ışığında her türlü bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Bu da Aydınımız'a ve ülkemize katkı için çıktığımız bu yolda her türlü bilgi kirliliğini de giderecektir." ifadelerini kullandı.