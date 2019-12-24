ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha - Son Dakika

ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör.

ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. İsmail Bölük tarafından, ADÜ Gıda Topluluğu adına başvurusu gerçekleştirilen 40989 numaralı proje teklifi, Bakanlıkça desteklenmeye uygun görüldü.


ADÜ Gıda Topluluğu aktif üyesi gönüllü öğrencileri ile birlikte yürütülecek olan 'İncir Pekmezi Üretim Atıklarının Bileşiminin ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması' adıyla sözleşmesi imzalanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gıda alanında desteklenen ilk proje olup 2019 yılında da ADÜ'de desteklenen tek proje ve öğrenci topluluğu adına alınan tek araştırma projesi olma özelliklerini taşıyor.


Projenin 15 Şubat 2020'de başlayarak 3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Öğr. Gör. İsmail Bölük, "Proje kapsamında atıklardan üretilecek olan ürünler, huzur evi ziyaretiyle orada kalanlara öğrencilerin gerçekleştireceği canlı müzik eşliğinde ikram edilecek. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, gönüllü çevre temizlikleri, kahvaltı organizasyonları ile keyifli ve faydalı vakit geçirmeleri sağlanacak" sözleriyle proje kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi
Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
15:46 İbb önündeki fayton protestosu 6. gününde - Son Dakika
15:45 ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU - Son Dakika
15:45 ESENYURT'TAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI - Son Dakika
15:45 Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
15:44 Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]