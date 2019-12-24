ADÜ Köşk MYO'dan bir ilk daha - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. İsmail Bölük tarafından, ADÜ Gıda Topluluğu adına başvurusu gerçekleştirilen 40989 numaralı proje teklifi, Bakanlıkça desteklenmeye uygun görüldü.



ADÜ Gıda Topluluğu aktif üyesi gönüllü öğrencileri ile birlikte yürütülecek olan 'İncir Pekmezi Üretim Atıklarının Bileşiminin ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması' adıyla sözleşmesi imzalanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gıda alanında desteklenen ilk proje olup 2019 yılında da ADÜ'de desteklenen tek proje ve öğrenci topluluğu adına alınan tek araştırma projesi olma özelliklerini taşıyor.



Projenin 15 Şubat 2020'de başlayarak 3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Öğr. Gör. İsmail Bölük, "Proje kapsamında atıklardan üretilecek olan ürünler, huzur evi ziyaretiyle orada kalanlara öğrencilerin gerçekleştireceği canlı müzik eşliğinde ikram edilecek. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, gönüllü çevre temizlikleri, kahvaltı organizasyonları ile keyifli ve faydalı vakit geçirmeleri sağlanacak" sözleriyle proje kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. - AYDIN