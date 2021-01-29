- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği - Son Dakika

- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği

29.01.2021 13:51

- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği Adnan Menderes ÜniversitesiKuşadası Turizm Fakültesi, Davutlar Meslek Yüksek Okulu ile birlikte sektörle iş birliği yapmak için girişimlere başladı.

- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği

AYDIN - Adnan Menderes ÜniversitesiKuşadası Turizm Fakültesi, Davutlar Meslek Yüksek Okulu ile birlikte sektörle iş birliği yapmak için girişimlere başladı. Fakülte yönetimi tarafından Kuşadası bölgesindeki turistik tesislere ziyaretler başladı. Sektörle işbirliği açısından büyük önem taşıyan ilk ziyaret, Kuşadası'ndaki bazı otellere gerçekleştirildi. Fakülte, yüksek okul ve turistik tesislerin yöneticilerinin katıldığı toplantı sonucunda iki otel ile fakülte arasında birçok konuda iş birliği kararı alındı.

Ziyareti değerlendiren Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Aziz Bostan, Otel yöneticilerine gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ederek, Turizm Fakültesi olarak kalite standartları çerçevesinde sektör paydaşları ile iş birliği için ziyaretlere devam edeceklerini söyledi. Turizm Fakültesi ile turizm tesisleri arasındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını kaydeden Doç. Dr. Aziz Bostan, "Tüm çalışmalarımızı sektörle işbirliği içinde yürütmemiz açısından bu ziyaretler büyük önem taşıyor. Bizlerin zaten sektörle bizim iç içe olmamız gerekiyor, sektörle işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu anlamda sektörlerden bir el uzanmadan biz elimiz uzatmak istedik ve görüşmemiz sonucu ortak bir karara vardık. Onlarla bundan sonra hizmet içi eğitimler konusunda, yapacakları projeler çerçevesinde ve onların yapacak her türlü etkinlikte üniversite olarak biz tam destek olma konusunda karara vardık " dedi.

Fakültenin akademik takvimini sektörün çalışma takvimine paralel olarak uyarladıklarını kaydeden Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, "Biz daha önce sektörün ihtiyaç duyduğu anda öğrencilerimizi gönderemiyorduk maalesef. Çünkü eski akademik takvime göre Haziran ayının 15'inden sonra öğrencilerin dersleri ve sınavları bitiyordu. O nedenle geçen salgın dönemi başlamadan önce akademik takvimi sektöre göre uyarladık, yani 30 Nisan itibariyle öğrencilerimiz bütün dersleri, sınavları bitmiş durumda. Sektörün ihtiyaç duyduğu anda hem staj olsun, hem çalışma konusunda olsun bir çalışma yaptık. Bu bağlamda sektörün istediği bir akademik takvimde biz aslında önce başlamış olduk. Umarım kısa zamanda bu ziyaretlerimizin sonucunda güzel bir ortaklık ortaya çıkar. Şuan için sadece Kuşadası'ndaki otellere ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin Kuşadası'ndaki sektörle işbirliği yapmasını istiyoruz. Burada eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz burada bulunan otellerimize buradaki turizm sektörüne faydalı olsun, faydalı olalım diye düşünüyoruz " diye konuştu.

- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği
- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği
- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği
- ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği - Son Dakika


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