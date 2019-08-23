Son Dakika Haberleri: ADÜ'lü Berkay, milli takıma davet edildi
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ADÜ'lü Berkay, milli takıma davet edildi

1 saat önce

12 Eylül tarihlerinde Aksaray'a davet edildi.

ADÜ'lü Berkay, milli takıma davet edildi, System.String[]

12 Eylül tarihlerinde Aksaray'a davet edildi.


Lise birinci sınıfta engelli basketbol kulübü ile tanışarak spor hayatının başladığını, U22 Genç Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesiyle de resmi olarak milli formayı giyme şansı yakaladığını ifade eden 19 yaşındaki Berkay Uslu, formasında ADÜ'nün armasını taşımaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.


Berkay Uslu, "Bundan sonraki hedefim, hem takımımı, hem ilimi milli takım seviyesinde en iyi şekilde temsil ederek, milli forma ile ülkem için başarılar elde etmek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesindeki eğitim hayatımda da başarılı olarak okulumu temsil etmenin bilinci ile çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim" şeklinde konuştu. - AYDIN

Berkay Şahin, Aksaray, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
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