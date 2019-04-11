Son Dakika Haberleri: Adü'lü Muhammet Bronz Madalya Kazandı

Adü'lü Muhammet Bronz Madalya Kazandı

6 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu öğrencisi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi'i 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Adü'lü Muhammet Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu öğrencisi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi'i 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Muhammet Nuri Kotanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hedefinin altın madalyayı kazanarak bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak olduğunu belirterek "Bütün spor camiasına, güreş ailesine, emeği geçen bütün hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için en iyisini yapmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Önümüzdeki yıllarda altın madalyayı getirerek İstiklal Marşı'mızı dinletip bayrağımızı dalgalandıracağım" dedi.

Serbest güreş A Milli Takım, Avrupa Şampiyonasında 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde 2. oldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:39 Kaynak: İHA
Ukrayna, Avrupa, Spor
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