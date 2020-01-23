ADÜ'lü öğrenciler 9. kez Borsa Yarışması şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'lü öğrenciler 9. kez Borsa Yarışması şampiyonu oldu - Son Dakika

ADÜ'lü öğrenciler 9. kez Borsa Yarışması şampiyonu oldu

6 saat önce

Borsa yarışması şampiyonu olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ'lü öğrenciler 9. kez Borsa Yarışması şampiyonu oldu, System.String[]

Borsa yarışması şampiyonu olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı eşliğinde ziyareti gerçekleştiren, Aydın İktisat Fakültesi öğrencileri Furkan Aldemir ve Ahmet Hayırlı birinci, Nazilli İİBF öğrencisi Kerem Önal yarışmada ikinci oldu.


Ödül töreni sonrası ADÜ adına aldıkları kupayla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret eden öğrenciler, daha önce Boğaziçi, ODTÜ ve İş Yatırım AŞ tarafından düzenlenen borsa yarışmalarında toplamda 8 kez başarılı olurken yine İş Yatırım AŞ tarafından düzenlenen Trade Master Sanal Borsa Yarışması'nda şampiyonluk da dahil olmak üzere ilk 4'te üç derece aldı.


Öğrencilerin eğitmeni Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ'nün 9. kez borsa yarışması kazanarak, kırılması çok zor bir rekora imza attığını, sermaye piyasası-borsa ve finans alanlarında Türkiye'nin marka üniversitelerinden biri haline geldiğini dile getirdi.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rekor şampiyonluğun öğrencileri, hocaları ve yöneticileri mutlu ettiğini ve gururlandığını belirterek, bu yarışmalar yoluyla çocukların özgeçmişlerine oldukça önemli katkılar yaptığını vurgulayarak öğrencileri tebrik etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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