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Son Dakika Güncel ADÜ'lü öğrenciler cami restorasyonuna katıldı

ADÜ'lü öğrenciler cami restorasyonuna katıldı

7 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Mimari Restorasyon Programı 2'inci sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Silvana Kasap'ın yönlendirmesi ile Karacasu'da bulunan tarihi Hacı Ali Ağa Camii'nde (Çarşı Cami) kalem işi uygulamalarına katılarak bilgi...

ADÜ'lü öğrenciler cami restorasyonuna katıldı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Mimari Restorasyon Programı 2'inci sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Silvana Kasap'ın yönlendirmesi ile Karacasu'da bulunan tarihi Hacı Ali Ağa Camii'nde (Çarşı Cami) kalem işi uygulamalarına katılarak bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.


Geleneksel Türk Süslemeleri Dersi kapsamında, hattat Şahin Genç ve restorasyon ekibi ile beraber çalışma olanağı bulan öğrenciler, uygulamalarda yer alarak bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.


Öğretim Görevlisi Silvana Kasap yaptığı açıklamada "Karacasu merkezde Çarşı Cami olarak da bilinen Hacı Ali Ağa Cami, avlunun batısındaki kitabeye göre 1591 yılında yapıldı. Minaresinde de 1728 ve 1884'te yapılmış onarım kitabeleri bulunan cami, moloz taş ve tuğladan yapılmış, dikdörtgen planlı, ahşap çatılı, kiremitle örgülü kargir yapı niteliği taşımaktadır. İki sıra alınlıklı pencere ile aydınlanma sağlanan cami, 10 ahşap sütuna oturan beş bölümlü son cemaat yerinde sütun başlıklarının üstündeki alınlıklarda esas mekan giriş kapısının çevresinde ve iki yandaki mihrap nişlerinin üstünde çiçek dalları, vazodan çıkan bitki motifleri, stilize selvi ağacı gibi son döneme ait rokoko süsler görülmektedir" sözleri ile Cami hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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