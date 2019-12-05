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ADÜ'lü öğrenciler fidan dikme şenliğinde buluştu

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Fakültesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak etkinlik kapsamında fidan dikme şenliği gerçekleştirildi.

ADÜ'lü öğrenciler fidan dikme şenliğinde buluştu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Fakültesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak etkinlik kapsamında fidan dikme şenliği gerçekleştirildi.


Hastane yönetimi, ADÜ Genç TEMA Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve personelin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 250 fidan ve yer örtücü toprakla buluştu. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Dilek Karışan Korucu'nun rehberliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi alan öğrencileri ile her yıl gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği bu yıl 'Daha Yeşil Bir Kampüs İçin El Ele' sloganı ile hastane bahçesinde gerçekleştirildi.


Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikilecek fidanların temini sağlandığı etkinlik kapsamında Çınar, sığla, fıstık çamı türlerinde fidanlar ve yer örtücüler hastane bahçesine dikildi. Dikilen fidanların yeşerebilecekleri uygun yer tespiti ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çevre Mühendisi Barbaros Yıldız ve Orman Genel Müdürlüğü personeli Şef Emre Barlak'ın uzmanlık bilgileri kullanılarak belirlenirken yerlerin ön hazırlığı fakülte öğrencileri Aleyna Yıldırımhan ve Kadircan Göral'ın çalışmaları ile yapıldı.


Etkinlik fidan dikimi sonrasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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