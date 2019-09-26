ADÜ'lü öğretim elemanları 'Yetişkin Eğitimi Projeleri Paylaşım Semineri'ne katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya ve Araştırma Görevlisi Tahir Yılmaz, Çekya'nın başkenti Prag'da, Çekya Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen paylaşım seminerine katıldı.



Üç gün süren seminerde, ERASMUS+ programı kapsamında yetişkin eğitimine yönelik projeler üzerine tartışmalar ve paylaşımlar yürütüldü. Bu kapsamda çeşitli seminerler ve workshoplar düzenlendi.



ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından yürütülen ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi "Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators" ile ilgili de yabancı akademisyen ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile paylaşımda bulunma fırsatı yakalandı.



Toplantının son günü, genel değerlendirme ile birlikte yeni proje fikirleri ve yeni ortaklıklar oluşturulması kapsamında, bir uygulama oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda öğretim elemanlarımız diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ile gelecekteki proje fikirleri ve ortaklıklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN