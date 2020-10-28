ADÜ'lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu'na görevlendirildi - Son Dakika

ADÜ'lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu'na görevlendirildi
28.10.2020 09:33
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim, Bilim ve Danışma Kurulu"na görevlendirildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Eğitim, Bilim ve Danışma Kurulu"na görevlendirildi.
Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, aldıkları eğitimden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüten kurulda yer alacak olan Doç. Dr. Ahmet Bildiren, özel yetenekli bireylere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretilmesi, gerçekleştirilen uygulamaları ve mevcut politikaları değerlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. - AYDIN
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