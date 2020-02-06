ADÜ'lü öğretim üyesi Royal Acedemy tarafından ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'lü öğretim üyesi Royal Acedemy tarafından ödüllendirildi - Son Dakika

ADÜ'lü öğretim üyesi Royal Acedemy tarafından ödüllendirildi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik, İngiltere'ye bağlı Royal Academy of Engineering tarafından gerçekleştirilen "Leaders in Innovation Fellowships" programına üye olarak seçildi.

ADÜ'lü öğretim üyesi Royal Acedemy tarafından ödüllendirildi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik, İngiltere'ye bağlı Royal Academy of Engineering tarafından gerçekleştirilen "Leaders in Innovation Fellowships" programına üye olarak seçildi.


Programın bilim ve inovasyon için en büyük fonlardan olan Katip Çelebi-Newton Fonu tarafından desteklendiğini ve TÜBİTAK iş birliği ile yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Özge Çevik, 18-31 Ocak tarihleri arasında Londra'da düzenlenen eğitimde yer alarak geliştirdiği kanser diagnostik kitleri konusundaki çalışmalarını sundu ve projelerinin uluslararası platformlarda yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi noktasında çeşitli iş birlikleri gerçekleştirdi.


Royal Academy of Engineering'in davetlisi olarak programa katılan, kanser diagnostik testlerinin ve yüksek katma değere sahip biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de yerli üretilmesi konusunda prototipler geliştiren ve araştırma tabanlı inovasyon ekosisteminin yaygınlaştırılmasını sağlayan Doç. Dr. Özge Çevik, ADÜ Teknokent bünyesinde kurmuş olduğu ODC Araştırma Geliştirme A.Ş. ile İngiltere'deki yatırımcılarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.


Doç. Dr. Özge Çevik, İngiltere Türk Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından verilen davette, ADÜ'de gerçekleştirdiği projelerini ve araştırmalarını anlatarak yeni ortaklıkların geliştirilmesini sağladı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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