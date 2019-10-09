ADÜ'lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
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Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Makine Resim Konstrüksiyon Programı Öğretim Görevlisi Serap Karagöz'ün "Malzeme Teknolojisi" kitabı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Makine Resim Konstrüksiyon Programı Öğretim Görevlisi Serap Karagöz'ün "Malzeme Teknolojisi" kitabı yayımlandı.
Kitap, metal ve metal olmayan malzemelerin özellikleri, çeliklere uygulanan ısıl işlemler ve tasarımda malzeme seçimi konularında önemli bilgiler içeriyor.
Öğretim Görevlisi Serap Karagöz'ün internet ortamında da satışa sunulan kitabının, mesleki deneyimi ve bilgi birikiminin ürünü olarak alana önemli katkılarda bulunacağı öngörülüyor. - AYDIN
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