Adü'lü Sedat Türkiye Birincisi Oldu
1 saat önce
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Sedat Demir Üniversitelilerarası Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu.
Adnan Menderes Üniversitesi
öğrencisi Sedat Demir
Üniversitelilerarası Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye
birincisi oldu. Antalya
'da 24 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Üniversiteliler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na 52 üniversite ve 350 sporcu katıldı.
Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sedat Demir, Türkiye birincisi olarak bir şampiyonluğa daha imza attı.
ADÜ'den yapılan açıklamada, "Şampiyonada Türkiye birincisi olarak Üniversitemizi gururlandıran öğrencimiz Sedat Demir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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