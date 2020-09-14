ADÜ merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), merhum Başbakan Adnan Menderes'in 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, merhum Adnan Menderes'in şehadetinin 59. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet döneminde 1950-1960 yılları arasında 3 seçim kazanarak 'Başbakanlık' makamına seçilen, üniversitemizin ismini taşımaktan gurur duyduğu Adnan Menderes, tarihi özellikler arz eden bir şahsiyettir. Cumhuriyetimizin hizmet süresi 10 yılı aşan dört başbakanından birisidir. İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamını da üstlenmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi, hepimize sorumluk yükleyen isminden hareketle Şehit Başbakan Adnan Menderes ile ilgili akademik araştırmalar, çalışmalar, projeler, tasarımlar üretmek, yürütmek, yürütülmekte olanlara ivme kazandırabilmek düşüncesindedir. Bu hususlarda yakın ve uzak geleceğe dair çalışma yol haritası bilim dünyası ile paylaşılacaktır. Efeler Diyarı Aydın'da doğup-büyüyen, emperyalizmin emrinde Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanlılarla Kuvay-ı Milliye Mücadelesi'ne girişen, Cumhuriyet döneminin ikinci çok partili hayata geçiş aşamasında kendini gösteren, tek-parti döneminde görevler alan, Türkiye'de demokrasinin millete dayalı olarak şekillenmesini sağlayan, 1950, 1954 genel seçimlerinde, 1957 erken seçimde halkın desteğiyle 10 yıl aralıksız başbakanlık görevi üstlenen, akademik, fikri, siyasi hiçbir olumlu izahı yapılamayacak darbe ile görevinden alınıp, hukukun ve adaletin hiçe sayılmasıyla gerçekleşen Yassıada yargılamaları sonrasında 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen; haliyle bir demokrasi şehidi olan Adnan Menderes, demokrasimizin ufuklarında dalgalanmaya devam etmektedir. Hayatına, siyasi mücadelesine, fikirlerine dair gerçekleştirilecek projeler Türk Milleti'nin demokrasi adına kazanımları olacaktır.Akademik bir kurum olmamız açısından, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Yüksek İslam Enstitüsü gibi kurumlarla Anadolu insanının günün şartlarına göre daha kolay yüksek tahsilini gerçekleştirmesinin de yolunu açmıştır. Böyle bir şahsiyetin şehrimizden Aydınlı olması da ayrıca gurur vericidir" denildi. - AYDIN