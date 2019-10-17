Son Dakika Haberleri: ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor
Son Dakika Güncel ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor

ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor

55 dakika önce

Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Meslek Yüksekokulları, kan bağışının önemine yönelik yürüttükleri çalışmalar ile dikkat çekiyor.

ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Meslek Yüksekokulları, kan bağışının önemine yönelik yürüttükleri çalışmalar ile dikkat çekiyor. Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO), Davutlar MYO ve Karacasu MYO'da kan bağışı gerçekleşti.


'Bağışlanan Her Kan Kurtulan Üç Can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı öncesi Germencik Yamantürk MYO'da, Aydın Türk Kızılay Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Halit Kılıçgediği tarafından, 'Güvenli Kan Temini' semineri düzenlendi.


Kan bağışları, yüksekokulların öğrencileri, akademik ve idari personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. - AYDIN

Adnan Menderes, Aydın Türk, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak
Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]