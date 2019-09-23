Son Dakika Haberleri: ADÜ'nün 'Engelsiz Efeleri' Balkan Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü
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ADÜ'nün 'Engelsiz Efeleri' Balkan Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü

1 saat önce

ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci olarak Aydın'ı gururlandırdı.

ADÜ'nün 'Engelsiz Efeleri' Balkan Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü, System.String[]

ADÜ Genç Efeler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci olarak Aydın'ı gururlandırdı.


Genç kadrosuyla dikkat çeken ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Güler, " Türkiye'de bir ilk yaşandı. Devlet üniversiteleri içinde engelli spor kulüplerine destek veren tek üniversite olan ADÜ'nün armasını formamızda taşıyarak yurt dışında hem ülkemizi hem de üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettik" diyerek zorlu mücadeleler sonunda ikincilik kupasını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.


Kendilerine destek verenlere de teşekkür eden Güler açıklamasında, "Bizlere inanıp güvenerek destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir hocama, Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş'a, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut'a çok teşekkür ederiz. Hep beraber çok daha güzel ve başarılı yıllar geçirmek ümidiyle sporcularımı ve antrenörümüz Ayhan Çağlar hocamı da tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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