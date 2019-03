Adü'nün Kadın Çalışanları 8 Mart'ı Kutladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi 'nde (ADÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personele yönelik olarak ilk kez bir etkinlik düzenlendi.Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Dündar ve Hüseyin Turgut ile çok sayıda personel katıldı.Etkinliğe katılan personel çiçekler eşliğinde karşılanırken, ADÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin müzik dinletisi beğeni topladı.Konuşmasına hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren başta ADÜ çalışan kadın personel olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü 'nü tebrik ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenledikleri etkinliğe katılımlarından dolayı tüm personele teşekkür etti.Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan kadınların, geleceğin inşasında da önemli rol oynamayı sürdüreceklerini belirtti.Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşı olduklarını vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Esasen, bu tür cinsiyetçi bakış açıları, bizim değerlerimizle, tarihimizle, sosyal hayatımızın dinamikleriyle de bağdaşmıyor. Kendi tarihi ve kültürel birikimimiz ışığında, yanlışları düzelterek, eksikleri tamamlayarak, kadının her alanda varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve baskının sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunu olduğunu unutmamalıyız. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için öncelikle insani bir görevdir" dedi.Etkinlikte bir araya gelen ADÜ ailesinin kadın personeli, düzenlenen etkinlikle üniversitede bir ilke imza atan üniversite yönetimine teşekkür etti. Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlar, "Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız varmış. Diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızla kaynaşmamız için de bir fırsat oldu. Aydın 'ın en büyük kamu ailesi olarak Üniversitemize ve Aydınımıza değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Böyle motivasyonlar hazırlayan yönetimimize de tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN