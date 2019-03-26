Adü'nün Projesi Birincilik Ödülüne Layık Görüldü

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan Araş. Gör. Dr. Ayşe Can, Araş. Gör. Dr. Nilay Tuğçe Işık Bayar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Çelik, Doç. Dr. Pınar Uysal ve Prof. Dr. Sevin Kırdar'ın yürüttükleri proje, 15.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan Araş. Gör. Dr. Ayşe Can, Araş. Gör. Dr. Nilay Tuğçe Işık Bayar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Çelik, Doç. Dr. Pınar Uysal ve Prof. Dr. Sevin Kırdar'ın yürüttükleri proje, 15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi'nde sözel bildiri birincilik ödülüne layık görüldü.



"Akut Bronşiolitli Sütçocuklarında Akciğer Fonksiyonlarındaki Etkilenmenin Tidal Nefes Analizi ile Değerlendirilmesi" isimli klinik araştırması ile birinci olan araştırmacılar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı bünyesinde bulunan Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı'nda doğumdan itibaren her yaştaki çocuğa solunum fonksiyon testi yapılabildiğini belirtti. Araştırmacılar, "Akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi akciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Özellikle üç yaşın altındaki çocuklarda akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi ileride gelişebilecek astımın öngörülebilmesi için oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez 1 yaşın altındaki akut bronşiolitli çocukların akciğer fonksiyonlarındaki etkilenmeyi ölçerek bu konuda bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. - AYDIN

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