ADÜ öğrencileri Aydın'ı gururlandırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rabia Cirit ve Süleyman Atlı başarıları ile ADÜ'yü ve Aydın'ı gururlandırdı.

Polonya'nın Başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı, Serbest Stil 57 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak ADÜ'yü ve Türkiye'yi başarı ile temsil etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Milli Sporcu Rabia Cirit, İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 3. Serisinde gülle atmada 8.14 metrelik atışıyla Avrupa rekorunu kırdı. Cirit, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalindeki 8.14 metrelik atışıyla, 7.90'la Hırvatistan'dan Ana Gradecak'a ait Avrupa rekorunu kırarken, kendisine ait 7.45'lik Türkiye rekorunu da yeniledi.

Öğrencilerin, Türkiye'ye ve ADÜ'ye büyük sevinç yaşattığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da yurt içi ve yurt dışında aldığımız başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN