ADÜ öğrencisi Erişmiş'in projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı 2019 yılı 2. dönem değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazanan projenin danışmanlığını Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman yapıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Hilal Ermiş'in proje yürütücülüğünde hazırlanan 'Gıda Güvenliği Açısından Kakaolu Keklerde Akrilamd Tehlikesinin Araştırılması' isimli proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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