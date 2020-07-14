ADÜ öğrencisi Korkmaz ABD'DE Fulbright Bursu ile eğitim görecek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Seray Korkmaz, Fulbright Bursu'nu kazanarak 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 1 yıl süreyle ABD'de bir üniversitede eğitim alma hakkı elde etti.



Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, "Öğrencimizin ABD'nin en prestijli bursu olan Fulbright Bursu'nu kazanmasını gururunu yaşıyoruz" diyerek Korkmaz'ı başarısından dolayı tebrik etti.



Didim Meslek Yüksekokulu ERASMUS ve Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Nimet Çavuş, "Geçen yıl yapılan sınavda başarılı olan Ferhat Yalçın isimli öğrencimizin ABD'de Fulbright Bursu ile eğitim almasını sağlamıştık. Bu yılda yine Didim MYO'dan bir öğrencimizin Fulbright Bursu kazanmasının sevincini yaşıyoruz" dedi. Öğr Gör. Nimet Çavuş, bundan sonraki yıllarda da Fulbright Bursu'na başvuru esnasında ve sonraki aşamalarda elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.



Seray Korkmaz, öğrenim hayatını en verimli şekilde geçirmek için çalıştığını belirterek bursu kazanmasında emeği olan bölüm hocalarına teşekkür etti. - AYDIN