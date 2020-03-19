ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı - Son Dakika
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ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı

9 dakika önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin'in editörlüğünü üstlendiği "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" ve "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitapları yayınlandı.

ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin'in editörlüğünü üstlendiği "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" ve "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitapları yayınlandı.


Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 9 farklı üniversiteden 24 akademisyenin bölüm yazarlığı yaptığı kitaplardan "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" kitabında, sosyal medya ile kültür etkileşimi, sosyal medyanın gözetim sorunu, sosyal medya kullanımından kaynaklı yalnızlık, mutsuzluk, adanmışlık, şiddet, nefret söylemi, etik ve insani değerlere bakış açısı farklı yaklaşımlarla tartışılırken; "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitabında ise gazetecilik, medya, sağlık iletişimi, siyasal iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım, sinema gibi farklı alanlardan sosyal medya çalışmaları ele alınarak sosyal medyanın getirdiği yenilikler, yeni sosyal medya araçları, sosyal medyanın etkileri gibi konular üzerinde duruluyor.


Her iki kitapta farklı disiplinlerden sosyal medyaya yönelik farklı bakış açılarıyla bütünlükçü bir okuma fırsatı sunması öngörülüyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:06 Kaynak: İHA

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