ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı - Son Dakika

ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın 'Avrupa'nın Karanlık Zamanları: İşkence' adlı kitabı, Mart 2020'de yayımlandı.

ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın 'Avrupa'nın Karanlık Zamanları: İşkence' adlı kitabı, Mart 2020'de yayımlandı.


Orta Çağ Avrupa tarihi alanında çalışmalar yapan Öğretim Görevlisi Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın internet ortamında da satışa sunulan kitabında; ortaçağ ve erken modern dönemlerde cadılar, heretikler, tapınak şövalyeleri, fahişe, eş cinseller, yahudiler, bilim adamları vb. gibi bir çok toplumsal gurubun kilise eliyle oluşturulan engizisyon tarafından uğradığı işkencelerin, nedenleri ve sonuçları ekonomik, sosyal, hukuki, mali ve sosyolojik süreçleriyle değerlendirilirken, bu süreçte kullanılan işkence aletleri ve işkence teknikleri hakkında da detaya inen bilgiler yer alıyor. Kitabın, tarih alanındaki çalışmalara önemli katkılar sunması amaçlanıyor.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elamanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Avrupa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı 8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı         
23:23
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var         
21:28
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok         
19:44
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti         
19:35
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 15:20:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]