ADÜ Öğretim Elemanı Sözer'in projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Taha Sözer'in doktora tezi kapsamında yürüttüğü çalışma, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi.



Prof. Dr. Çiğdem Günseli Dereboy danışmanlığında yürütülen 'Akut Stres Tepkisinin Yaşam Olayları ve Pekiştirmeye Duyarlılık Bağlamında İncelenmesi' konulu tez çalışması, 13 Mayıs 2020 itibariyle TÜBİTAK tarafından 'İyi' olarak değerlendirilerek desteklenmeye başlandı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçk Aldemir, "Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN