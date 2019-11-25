Son Dakika Haberleri: ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü
Son Dakika Güncel ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü - Son Dakika

ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.

ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları Arş.Gör. Rüveyda Yüksel, Prof.Dr.Hülya Arslantaş, Dr.Öğr. Üyesi Mehtap Kızılkaya, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seher İnalkaç ve Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İ. Ferhan Dereboy'un çalışması, 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.


Kocaeli'nde düzenlenen kongrede, öğretim elemanları, "Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması"ile Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Bilim Teşvik Ödülü kapsamında sözel bildiri ikincilik ödülü kazandılar.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Kızılkaya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:07:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]