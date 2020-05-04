ADÜ Öğretim Elemanlarının Editör ve Yazar olarak yer aldığı kitap yayımlandı - Son Dakika

Editörlüğü Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar ve Üniversitemiz Nazilli İktisadi İdari ve İdari Bilimler Fakültesi (NİİBF) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Sefa Takmaz tarafından yapılan 'Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler' başlıklı kitap yayımlandı.



Küreselleşen dünyada yeni teknolojilerin rolünün tartışıldığı kitaba, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Peker, Prof. Dr. İsmet Ateş, Doç. Dr. Necmiye Cömertler, Doç. Dr. Funda Çondur, Doç. Dr. Aslı Yenipazarlı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sezen Akar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin Dam, Dr. Sadullah Çelik, Dr. Burcu Yılmaz, Dr. Sedat Alataş ve Araştırma Görevlisi Orhan Şanlı; Aydın İktisat Fakültesinden Taylan Yavuzer yazdıkları bölümlerle katkı yaptı. - AYDIN