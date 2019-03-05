Adü Öğretim Görevlisi, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Komitesine Seçildi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Gürkan Günaydın, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Komitesine seçildi.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Gürkan Günaydın, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Komitesine seçildi.



Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun (EAFF) Varşova'da gerçekleştirilen kongresine, Türkiye, Polonya, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İtalya, Hollanda, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Hollanda, Almanya ve Yunanistan olmak üzere toplam 15 üye ülke temsilcileri katıldı.



Kongreye Türkiye'yi temsilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takım Fizyoterapisti Arş. Gör. Dr. Gürkan Günaydın ve TBESF Uzman Fizyoterapisti Rabia Gülçin Seyhan katıldı.



Üç gün süren organizasyonda ilk kez Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'na bağlı Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Teknik Komitesi oluşturuldu. EAFF'ın yönetim kurulunca seçilen IPC Komitesi'nin 7 üyesi arasında TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Arş. Gör. Dr. Gürkan Günaydın ve Rabia Gülçin Seyhan da yer aldı. Fizyoterapistliğini Gürkan Günaydın'ın yaptığı Ampute Futbol Milli Takımımız 2017' de Avrupa şampiyonu, 2018'de ise dünya ikincisi olmuştu. - AYDIN

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