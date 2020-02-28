ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi - Son Dakika

ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi

6 saat önce

Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, 'YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri' verdi.

ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi, System.String[]

Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, 'YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri' verdi.


Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminer, Didim MYO ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlendi.


Seminerde Öğr. Gör. Çavuş, dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen sınavlar için genel tekrar yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - AYDIN

Didim, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek
Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı Son dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi! İşte bölgeden gelen ilk kareler

Son Dakika Haberleri
14:53 Ünlü isimler, 33 şehidimizden sonra konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti
13:42 Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları
13:42 Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 15:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]