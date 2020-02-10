ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ile Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan'ın editörlüğünü üstlendiği, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ile Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan'ın editörlüğünü üstlendiği, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Altunkaya'nın bölüm yazarlığını yaptığı 'Kuram ve Uygulamada Yazma Eğitimi' kitabı yayımlandı.


Kuram ve uygulama bağlamında yazma becerisini ve bu becerinin öğretimini ele alan kitapla, yazmanın ve yazma eğitiminin teorik ve uygulamaya dönük literatürüne katkı sunulması amaçlanıyor.


Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'nda yer alan 'Yazma Eğitimi' ders içeriğine uygun olarak hazırlanan kitapta; yazmanın temel bileşenleri, yazma becerisindeki temel kavramlar, yazmanın fiziksel ve zihinsel süreçleri, yazılı anlatımın aşamaları, metinsellik ölçütleri, yazma yöntem ve teknikleri, süreç temelli yazma modelleri, öğretim programlarında ve ders kitaplarında yazım ve noktalama öğretimi, yazma eğitiminde etkinlik tasarlama, ölçme ve değerlendirme bölümlerine yer veriliyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı
Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]